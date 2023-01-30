الكرملين ينفي مزاعم جونسون بخصوص تهديده من قبل بوتين

وفجر جونسون في وقت سابق مفاجأة إعلامية مدوية، عبر الحديث عن تهديد روسي لشخصهوأدلى جونسون بهذه التصريحات في فيلم وثائقي جديد من ثلاثة أجزاء تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وفي الفيلم، قال جونسون إن "بوتين وجه التهديد له خلال محادثة حول ما إذا كانت بريطانيا ستدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المستقبل، وهو الأمر الذي تعارضه روسيا بشدة".وقال جونسون لـ"بي بي سي": "لقد هددني نوعا ما في وقت من الأوقات، وقال لي بوريس، لا أريد أن أؤذيك، ولكن بصاروخ سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط، أو شيء من هذا القبيل".وأضاف جونسون "بسبب نبرته الهادئة في الحديث، أعتقد أن "بوتين كان يساير فقط محاولاتي لحمله على التفاوض".في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات نقلته وكالة إنترفاكس الروسية، إن "بوتين لم يصدر مثل هذا التهديد"، مضيفا: "ما قاله جونسون غير صحيح وبتعبير أدق إنه كذب".بيسكوف عاد قائلا إن "جونسون إما كذب عمدا بشأن التعليقات أو ببساطة أساء فهم ما كان يتحدث عنه بوتين".وأوضح أن "بوتين في محادثة مع جونسون كان يعبر عن قلقه إزاء هجوم صاروخي محتمل على موسكو".وكان بوتين قد حذر علنا من أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن الحلف سيبني قواعد في البلاد تسمح للصواريخ الأمريكية بالوصول إلى موسكو في غضون دقائق.وكان هذا الاحتمال من بين الأسباب العديدة التي استخدمها بوتين لمحاولة تبرير العملية العسكرية التي ينفذها في أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي.