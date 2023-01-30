إيران تؤكد احتفاظها بحق الرد على هجوم اصفهان

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في تصريح نشره موقع وزارة الخارجية في تلغرام، ان "الموقف العدائي والاستفزازي لمستشار ديوان الرئاسة الأوكرانية"، واصفاً تصريحاته بشأن الهجوم الأخير ضد مركز عسكري في أصفهان بـ"المشبوهة".وطالب كنعاني بتفسير رسمي واضح من الحكومة الأوكرانية بهذا الصدد، وقال إن "إيران مع اهتمامها بمبادئ القانون الدولي المقبولة، أكدت دائمًا على تحقيق الأمن القومي وحماية مصالحها ولن تتنازل مع أي طرف في هذا الاتجاه".وتابع أن "إيران تحتفظ بحقوقها المشروعة والقانونية في الانتقام من الأطراف التي شاركت في أعمال ضد القانون الدولي".وأعلنت الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، استدعاء القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في طهران، لشرح ما وصفتها مزاعم مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك بشأن القصف الذي تعرض لها موقع عسكري بمحافظة اصفهان وسط إيران.وقال بودولاك في تغريدة له في إشارة إلى التفجيرات التي وقعت في اصفهان "منطق الحرب قاس وقاتل"، في إشارة إلى "تواطؤ إيران وروسيا"، مضيفاً إن "أوكرانيا حذرت من هذا".