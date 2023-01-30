"محتملة".. استعداد أمريكي لمواجهة مع روسيا والصين

وكتبت الصحيفة: "الحرس الوطني يستعد لصراعات محتملة في القطب الشمالي مع روسيا والصين. ويعمل حلفاء "الناتو" مثل النرويج أيضا في القطب الشمالي، وستكون الولايات المتحدة ملزمة بدعمها في حالة حدوث مواجهة".وأشارت إلى أن عناصر من الحرس الوطني أجروا في يناير الماضي مناورات "الضربة الشمالية" العسكرية، والتي جرت في شمال ولاية ميشيغان الأمريكية لاختبار المهارات في الأجواء الباردة.وأضافت الصحيفة: "كان التركيز الرئيسي في التدريبات على المدفعية الميدانية، وعمل أعضاء من مجموعة القوات الخاصة العشرين جنبا إلى جنب مع مراقبي الحرائق وفصيلة هندسية ساعدت في بناء مواقع دعم النيران المؤقتة وصيانة الطرق".وذكرت أن القوات الخاصة للاتفيا شاركت أيضا في التدريبات.