النقد الدولي: اقتصاد روسيا في نمو متزايد.. ماذا عن أمريكا؟

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي الجديد، أن يصل النمو الاقتصادي في روسيا في عام 2024 إلى 2.1%، وهو أفضل بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الانكماش الاقتصادي بنسبة -2.2% في روسيا في عام 2022 كان أقل بكثير مما كان متوقعًا عند -3.4%.وبالنسبة للولايات المتحدة يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في أمريكا من 2% في عام 2022 إلى 1.4% في عام 2023 و1% في عام 2024، وفقًا لتوقعاته الاقتصادية العالمية المحدثة.وأرجع صندوق النقد الدولي ذلك إلى المسار الأكثر حدة لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت ذروة حوالي 5.1 في المائة في عام 2023.