"بلد سلام".. البرازيل تحدد موقفها من ارسال ذخائر الى أوكرانيا

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد لقاء جمع لولا دا سيلفا مع المستشار الألماني أولاف شولتز.وقال دا سيلفا "البرازيل ليس لديها مصلحة في إرسال ذخائر قد تستخدم بين روسيا وأوكرانيا، البرازيل بلد سلام.. البرازيل لا تريد أن يكون لها أي مشاركة، حتى بشكل غير مباشر".وأضاف، "إنني أعتقد أنه في هذه اللحظة في العالم يجب أن نبحث عن شخص يمكنه المساعدة في إيجاد السلام بين روسيا وأوكرانيا".