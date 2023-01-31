حصيلة جديدة بأعداد ضحايا التفجير الانتحاري على مسجد في باكستان

وقال المتحدث، إن عدد القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان ارتفع إلى 83 شخصاً.وأشار الى أن، الانفجار أدى الى إصابة ما لا يقل عن 57 شخصاً العديد منهم في حالات حرجة.وفجر انتحاري نفسه داخل مسجد مزدحم في مجمع سكني شديد التحصين خاص بأفراد الشرطة بباكستان يوم الاثنين في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات استهدفت الشرطة.