إيران تحذر أمريكا: ردنا على المعتدين سيكون حاسما وستندمون

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني إن الحكومة الأمريكية "تدرك جيدا" أن إيران "لا تتسامح مع أي تعرض واعتداء على أراضيها ومصالحها وترد على المعتدين بشكل حاسم وباعث على الندم".كما حذر كنعاني الحكومة الأمريكية من "المسؤوليات القانونية والدولية" لتصريحاتها "التهديدية" ضد إيران والتداعيات السياسية لهذه التصريحات "الاستفزازية".جاءت تصريحات كنعاني بعد يوم من تصريح وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأحد بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".كما يأتي تصريح كنعاني بعد يوم من تعرض مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان لهجوم بمسيرات لم تعلم أي جهة عن مسؤوليتها عنه، لكن تسريبات إعلامية أشارت إلى تورط إسرائيل المحتمل في الاعتداء.