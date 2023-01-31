مسؤول سابق في البيت الأبيض: واشنطن ستسقط مع الدولار

وأوضح أن "إعلان السعودية الأخير عن انفتاح الحكومة على قبول مدفوعات النفط بعملات غير الدولار، إعلان مهم تجاهلته الصحافة".

ورأى أن السياسة المالية لواشنطن الهادفة إلى مصادرة الأصول وفرض عقوبات قوضت مكانة الدولار.وأضاف روبرتس أن العديد من الدول تعرب الآن عن رغبتها في استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، حتى لا تعتمد على التهديدات المحتملة من الولايات المتحدة.وشدد على أنه "إذا تخلت السعودية عن البترودولار، سينخفض الطلب على العملة الأمريكية وقيمة الدولار، وهذا تهديد خطير لسلطة واشنطن والقوة المالية للبنوك الأمريكية".