إحصائية بعدد الحاصلين على الجنسية الروسية خلال 2022

وجاء في موجز الوزارة: "في الفترة من يناير إلى كانون الاول 2022 بلغ عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بشأنهم للحصول على الجنسية الروسية، 691.045 شخص.وذكرت أن هذا المؤشر بلغ 735.385 شخص في عام 2021.وأضافت أن الوزارة منعت في عام 2022 دخول أكثر من 141 ألف أجنبي إلى الأراضي الروسية، أي أقل بنحو 35 ألفا عن نفس الفترة من عام 2021.وأعلنت وزارة الداخلية الروسية لوكالة "تاس"، سابقا أن 40 مواطنا روسيا أعلنوا تخليهم عن الجنسية الروسية في العام الماضي.