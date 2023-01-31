إيران تحدد الشركة المصنعة للمسيرات التي قصفت أصفهان

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية يوم الأحد الماضي، إن هجوما بثلاث طائرات مسيرة صغيرة استهدفت مصنعا للوزارة في أصفهان، مشيرة إلى أنه تم إسقاط الطائرات دون إلحاق أضرار جسيمة.وأفادت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، بإنه "من خلال تحليل مكونات الجسم والمحركات وإمدادات الطاقة ونظام الملاحة لهذه المسيرات الصغيرة ومطابقته مع الأمثلة الموجودة، تم تحديد الشركة المصنعة لها بدقة وتم الكشف عن أدلة مهمة".وبينت الوكالة الإيرانية: "أظهر الفحص الفني لبقايا إحدى المسيرات التي أسقطتها وحدات الدفاع خلال الهجوم على مجمع ورشة وزارة الدفاع في أصفهان ليلة السبت، معلومات قيمة للمؤسسات الأمنية".وأشار التقرير إلى أنه "من خلال تحليل مكونات الجسم والمحركات وإمدادات الطاقة ونظام الملاحة لهذه المسيرات الصغيرة ومطابقته مع الأمثلة الموجودة، تم تحديد الشركة المصنعة لها بدقة وتم الكشف عن أدلة مهمة".وتابع أنه "في العام 2019، تعرضت الورشة نفسها لهجوم مشابه من قبل مسيرات صغيرة وكان هجومًا فاشلًا أيضًا".وأضافت: "تشير المعلومات إلى أنه بسبب التمكن الفني للإدارات ذات الصلة، وكذلك إنشاء أنظمة إلكترونية متطورة في المراكز التي توجد فيها احتمالية لأعمال تخريبية مماثلة، فإن احتمالية التصدي وإفشال مثل هذه الهجمات قد زادت".واتهم مسؤولون في إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، فيما ذكرت تقارير غربية أن الهجوم نفذته إسرائيل وكان "هجوما ناجحا". فيما لم تعلن تل أبيب رسميا مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المصنع العسكري الإيراني.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الرئيس السابق للموساد، داني ياتوم قوله، إن "المنشأة التي تعرضت لهجوم في أصفهان، يتم فيها تطوير صواريخ تفوق سرعة الصوت، وستكون سريعة جدًا لدرجة أن أنظمة الدفاع الجوي للدول المتقدمة ستواجه صعوبة في صدها".