بسبب اعتداءات جنسية على اطفال.. ايران توقف مسؤول رياضي وصحفيين

وقال محمد حسين درودي، المدعي العام لمحكمة الثورة في محافظة خراسان رضوي: "تم توجيه الاتهام إلى أحد مسؤولي إدارة الرياضة في مشهد وتم إرساله إلى السجن بأمر قانوني في قضية مدرسة خاصة بالأطفال لكرة القدم".وأضاف أنه "تم كذلك استدعاء ثلاثة صحفيين ونشطاء في الفضاء الإلكتروني وتوجيه اتهامات لهم وسجنهم بسبب عدم التزامهم بالنظم القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية"، موضحا أنهم "حاولوا نشر الخبر قبل التحقق، ولقد ارتكبوا الجريمة قبل إثباتها وتم توجيه التهم إليهم".وأشار درودي إلى أن "توقيف الصحفيين يرجع إلى أنهم "نشروا مواد دون توثيق قانوني وقبل وقوع جريمة ثبتت من قبل سلطة قضائية مختصة وأثاروا قلق الجمهور".وبين أنه "بناء على تأكيد القيادة وأمر رئيس السلطة القضائية، من الآن فصاعدًا، سيتم التعامل مع مثل هذه السلوكيات، خاصة في الفضاء الإلكتروني بجدية وحسم أكبر".وكان المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي خلال مؤتمر صحفي ، ردا على سؤال حول "اغتصاب 15 مراهقا في نادي كرة القدم في مشهد"، إنه "تم رفع شكوى بهذا الخصوص وهذه القضية قد أحيلت إلى نيابة ثورة مشهد والقضية قيد التحقيق".وأضاف أنه "حتى الآن لم يتم تقديم أي دليل أو توثيق على الاغتصاب، ولم تقدم عائلات المراهقين مثل هذه الشكوى"، لافتًا إلى أن "مدرباً من نادي كرة القدم رفع شكوى خاصة ضد صحفيين اثنين لنشرهما أكاذيب وتشهيرا".ويوم السبت الماضي، أمر وزير الشباب والرياضة الإيراني حميد سجادي، بالتحقيق في تقارير تشير إلى حصول اعتداءات جنسية في مدرسة لكرة القدم في مدينة مشهد.