إصابة مستوطنين اثنين بعملية دهس عند حاجز عسكري

أعلنت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن مستوطنين اثنين أصيبا بعملية دهس عند حاجز زعترة العسكري وسط الضفة الغربية.



كما أفادت بأن حالة أحد المصابين متوسطة، والثاني طفيفة.



وأغلقت القوات الإسرائيلية حاجز زعترة من جميع الاتجاهات، بحثا عن منفذ الدهس.