خلاف جديد بين واشنطن وموسكو محوره الأسلحة النووية

ونقلت الصحيفة عن تقرير وزارة الخارجية قولها إن "استحالة عمليات التفتيش تجعل من الصعب التحقق من عدد الرؤوس الحربية التي نشرتها روسيا".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن موسكو لن تسعى لإرغام واشنطن على أن تبقى طرفا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".وقال ريابكوف في تصريح نقلته صحيفة "كومرسانت" الروسية: "إذا قرر الأمريكيون تعقيد الوضع لغرض الدعاية، فإن ذلك سيكون خيارهم. وليس من الجديد بالنسبة لنا أن نرى نسف واشنطن للاتفاقيات في مجال الرقابة على الأسلحة بدلا من اتخاذ خطوات عملية محددة من أجل تعزيزها".وتابع قائلا، إن "انهيار معاهدة "ستارت 3" سيثير أسفا كبيرا بالطبع، لكننا لن نسعى بقوة لإرغام الطرف الآخر على البقاء".