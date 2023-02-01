مداهمة منزل الرئيس الأمريكي بايدن

وقال بوب باور المحامي الشخصي لبايدن في بيان: "اليوم، وبدعم وتعاون كامل من الرئيس، تجري وزارة العدل تفتيشًا مخططًا لمنزله في ريهوبوث بولاية ديلاوير".وأضاف: "بموجب الإجراءات ومعايير وزارة العدل، ومن أجل مصلحة الأمن والنزاهة، اتفقنا على التعاون".وتابع باور: "البحث اليوم هو خطوة أخرى في عملية شاملة، وتأتي في الوقت المناسب لوزارة العدل، وسنواصل تقديم الدعم والتسهيل بشكل كامل، وسيكون لدينا المزيد من المعلومات في ختام بحث اليوم ".ولاحظ المراسلون المتمركزون في المجتمع الساحلي سيارات رياضية سوداء وسيارات سيدان تصل إلى المنزل في منتصف الصباح.وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي في 20 كانون الثاني بتفتيش منزل بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وأظهر ما وصفه محاميه بأنه عناصر متعددة تحتوي على مواد سرية.كما فتش مكتب التحقيقات، مكتب بايدن في واشنطن في منتصف تشرين الثاني بعد أن اكتشف محامو بايدن لأول مرة مواد سرية في خزانة مقفلة بمركز الأبحاث.واشترى بايدن منزله في ريهوبوث بعد تركه لمنصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما.ويقضي بايدن وزوجته أحيانًا عطلات نهاية الأسبوع هناك وكان آخرها من 20 إلى 23 كانون الثاني.