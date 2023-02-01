دولة ذات غالبية مسلمة تفتتح سفارة في "إسرائيل"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تشاد ستفتتح يوم غد الخميس سفارة لها في إسرائيل، بعد مرور خمسة أعوام على إحياء العلاقات الثنائية.



وجاء الإعلان في حين قال مكتب رئيس تشاد محمد ديبي إنه وصل إلى إسرائيل، الأربعاء في زيارة تستمر 48 ساعة.



ولم يقدم البيان الصادر عن نجامينا مزيدا من التفاصيل حول جدول أعمال ديبي.



وقال مكتب نتانياهو إن "رئيس تشاد سيفتتح السفارة، علما أن معظم السفارات توجد في تل أبيب، العاصمة التجارية لإسرائيل".