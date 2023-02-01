تقرير "سري" يكشف تفاصيل تخص منشأة نووية إيرانية

وذكرت وكالة "رويترز" أن مفتشي الوكالة اكتشفوا ذلك خلال زيارتهم غير المعلن عنها ومن دون سابق إنذار، إلى محطة "فوردو" في إيران.كما أفاد المفتشون أن مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي IR-6 التي تم العثور عليها في الموقع لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% كانت مترابطة بطريقة "تختلف بشكل كبير" عن تلك التي أعلنت عنها إيران في تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وفي هذا الجانب، يقول التقرير إن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحول إلى أسلوب عمل آخر في نفس اليوم، 16 يناير، ولكن بعد عملية التفتيش.وهنا أشار التقرير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخطرت إيران بأن إرسال الطلب المتأخر من أجل إجراء تغييرات في تكوين المعدّات "لا يتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية".