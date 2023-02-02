استراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية

ويعني قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية من فئة الخمسة دولارات أن الأوراق النقدية الأسترالية لن تحمل تدريجيًا صورة أي عاهل بريطاني.لكن البنك المركزي لم يذكر أي تفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة.واستراليا عضو في الكومونولث ورئيس دولتها رسميا الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام. وقد أعلنت عند وفاة إليزابيث الثانية يوم حداد وطني في الثامن من سبتمبر.لكن بعض مجموعات الشعوب الأصلية تدين العواقب المدمرة للاستعمار البريطاني وتدعو إلى إلغاء الملكية. وفي 1999، شهد استفتاء حول هذه القضية هزيمة الجمهوريين بفارق ضئيل.وقال البنك المركزي إن قراره مدعوم من قبل حكومة حزب العمال (يسار الوسط) التي يقودها أنتوني ألبانيز وتفضل انتقالا محتملا إلى جمهورية أسترالية.وأكد "البنك الاحتياطي الأسترالي" إنه سيتم استشارة السكان الأصليين بشأن تصميم جديد "يكرم ثقافة الأستراليين الأوائل وتاريخهم"، موضحًا أن تصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة سيستغرق "سنوات".وحتى يتحقق ذلك، ستبقى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة الراحلة المتداولة قانونية.وأشادت "الحركة الجمهورية الأسترالية" بقرار إزالة صور الملوك، مشيرة إلى أن الشعوب الأصلية سبقت الاستعمار البريطاني بـ 65 ألف سنة.