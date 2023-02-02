الصين توجه تحذيرا لليابان بشأن التصريحات حول تايوان

وقال تشين قانغ لنظيره الياباني يوشيماسا هاياشي في مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم "عليكم تكوين تصور منطقي بشأن بكين".وفي ايلول 2022، نشرت وزارة الدفاع اليابانية وحدة دفاع صاروخي أرض-جو في جزيرة يوناجوني، في أقصى غرب البلاد، بالقرب من تايوان، وفق ما أفادت به وكالة "جيجي" اليابانية للأنباء.ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، تاكيشي أوكي، قوله إن "نشر قوات وحدة الدفاع الصاروخي يأتي في إطار توسيع معسكر تابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في جزيرة يوناجوني، التي تعد جزءا من مقاطعة أوكيناوا، لتعزيز الدفاع عن الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد.في حين، تعيش تايوان في ظل تهديد مستمر بغزوها من قبل الصين التي تدعي أن "الجزيرة جزء من أراضيها وستستعيدها ذات يوم".