واشنطن: نسعى لتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

وقالت نولاند في تصريحات صحفية: "نحن نعمل على تلبية احتياجات الأوكرانيين، بما فيها تقديم صواريخ بعيدة المدى لهم"، مشيرة إلى أنه "من المهم للأوكرانيين أن يسيطروا على مجالهم الجوي من أجل حماية أراضيهم".ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لسلطات كييف في 3 شباط، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء.وفقا للصحيفة، لأول مرة، سيتم إدراج الصواريخ بعيدة المدى، التي يبلغ مداها الأقصى حوالي 150 كم، في قائمة الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا.وتشير الصحيفة إلى أن هذه الصواريخ، التي تزن حوالي 113 كغم، مزودة بمحرك صاروخي ويمكن إطلاقها أيضا من منصات صواريخ "هيمارس".وفي وقت سابق يوم الخميس، دعا البرلمان الأوروبي إلى دراسة إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة غربية وصواريخ بعيدة المدى.