في ذكرى سقوط الطفل ريان.. والداه يستقبلان مولوداً

ونقلت منابر صحفية عن والد الطفل ريان الذي رحل عن خمسة أعوام، أن استقبال مولود في هذه الذكرى يشكل "معجزة" بالنسبة للعائلة.وتداولت عدة صفحات صورة الأم وهي تحضن مولودها، فيما كانت الوالدة قبل عام من الآن، تكابد وضعا صعبا، لأن فلذة كبدها كان عالقا في قعر بئر ضيقة يصل طولها إلى 32 مترا.وكان الطفل ريان قد سقط في بئر بقرية إغران في إقليم شفشاون، بينما كان يلعب في خارج البيت، وظل عالقا في القعر طيلة أيام، وسط جهود حثيثة من أجل إنقاذه.وتواصلت جهود الإنقاذ بحذر شديد، وسط مخاوف من حدوث انهيارات أرضية وتساقط الأتربة، فيما كان الإعلام الدولي يتابع العملية أولا بأول.وقدمت عدة دول تعازيها للمغرب، إثر الإعلان عن إخراج الطفل ميتاً، وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أشادت بجهود المملكة لأجل إنقاذ ريان.وعقب مأساة ريان، بادرت عدة دول إلى خوض حملات لرصد الآبار المهجورة، لا سيما أن سقوط الأطفال فيها يتكرر في الكثير من القرى والمناطق النائية.