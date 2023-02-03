الرئيس الأوكراني: نستحق الانضمام لأوروبا هذا العام

وقبيل قمة أوروبية تعقد اليوم الجمعة في كييف اعتبر زيلينسكي بعد محادثات أجراها أمس مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، أن بلاده تستحق أن تبدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وقال "أعتقد أن أوكرانيا تستحق أن تبدأ هذا العام مفاوضات بشأن عضوية الاتحاد.كما اعتبر أن المزيد من الاندماج مع التكتل الأوروبي سيلهم الأوكرانيين، ويمنحهم "حافزا" للقتال ضد القوات الروسية.وأشار إلى أن المسؤولين الأوكرانيين والاتحاد لديهما تفاهم "متبادل"، قائلا "فقط أوكرانيا قوية واتحاد أوروبي قوي بإمكانهما حماية الحياة التي نقدّرها".إلى ذلك، طالب الزعيم الأوكراني بزيادة الضغط العالمي على روسيا، قائلا إن "العدو في مرحلة معينة تتضح من خلالها الهزيمة الاستراتيجية، لكن من الناحية التكتيكية، لا تزال لديه الموارد لمحاولة تنفيذ أعمال هجومية".في حين كتبت فون دير لاين على تويتر أن أوكرانيا "تتخذ خطوات ملحوظة إلى الأمام للوفاء بتوصياتنا، بينما تحارب الغزو في الوقت نفسه".يشار إلى أن كييف التي تستضيف اليوم قمة رفيعة المستوى من قادة الاتحاد الأوروبي، كانت حازت في حزيران/يونيو العام الماضي، على وضعية دولة مرشحة للانضمام إلى التكتل بعد أشهر فقط من إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى هذه الدولة الموالية للغرب.لكن الطريق إلى العضوية الكاملة لا يزال طويلا على الرغم من تفاؤل كييف، وقد يستغرق سنوات عدة.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألمح في أيار/مايو من العام الماضي إلى أن الأمر قد يستغرق "عقودا" قبل أن تفي أوكرانيا بالمعايير وتحقق العضوية الكاملة.