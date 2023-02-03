تفاصيل جديدة بشأن قضية مداهمة أكبر مصنع مخدرات في تاريخ الكويت

السومرية نيوز- دوليات



اعلنت السلطات الامنية في دولة الكويت، تفاصيل جديدة في قضية مداهمة أكبر مصنع مخدرات في تاريخ البلاد.







وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، فإن قيمة ما تم ضبطه من مخدرات تجاوزت 30 مليون دينار (ما يعادل 99 مليون دولار).



ومصنع المخدرات المضبوط قائم منذ سنة في الوفرة ويمتد على مساحة ألفي متر مربع وملحق به مخزن سري لتخزين المواد الخام المخدرة. وكان رجال الأمن قد عثروا على نحو 15 مليون حبة لاريكا ومواد أخرى مخدرة، وأكثر من نصف طن من البودرة الخام ومكائن تصنيع مخصصة للمخدرات.وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، فإن قيمة ما تم ضبطه من مخدرات تجاوزت 30 مليون دينار (ما يعادل 99 مليون دولار).ومصنع المخدرات المضبوط قائم منذ سنة في الوفرة ويمتد على مساحة ألفي متر مربع وملحق به مخزن سري لتخزين المواد الخام المخدرة.

وذكرت المصادر أن المتهمين، مواطنان في العقد الخامس من عمرهما، وهما العقل المدبر لإدارة المصنع وترويج المخدرات، فيما يساعدهما متهمان آخران أحدهما هندي والآخر سيلاني.



وبينت التحقيقات الأولية عن وجود عصابة دولية منظمة تقف خلف المتهمين لترويج المخدرات في الكويت، وهي مسؤولة عن إرسال بودرة خام لاريكا ومكائن كبس الأقراص من الصين للمتهمين.



وأكدت السلطات أن الإنتربول يتابع تزامنا مع ضبط العصابة في الكويت، العصابة الدولية المسؤولة عنهم ومتهمين آخرين، لافتة إلى أن 8 ملايين حبة لاريكا كانت معدة للتهريب إلى دولة مجاورة.



وأضافت أن المصنع قائم منذ سنة في الوفرة ويمتد على مساحة ألفي متر مربع وملحق به مخزن سري لتخزين المواد الخام المخدرة.



وعن العملية، فقد وردت معلومات إلى مكافحة المخدرات بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها.



وبعد تحريات مكثفة تمت مداهمة وكر التخزين وبتفتيشه تم ضبط 4 أشخاص و15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع، بالإضافة إلى نصف طن من بودرة اللاريكا وأجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور.