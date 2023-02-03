روسيا: أوروبا تعتمد أساليب استعمارية لمعاقبة الدول

وقال وزير الخارجية الروسي، على هامش اجتماع دوري عقده مع إحدى لجان حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في البلاد، إن بلاده تعزز الشراكة مع الصين ويقول إن العلاقات "تتطور بشكل كبير".وأضاف: "العلاقات الروسية مع دول أميركا اللاتينية تتطور".والخميس تحدث لافروف خلال حوار مع التلفزيون الروسي عن قضايا عدة جاء فيها إلى أن الغرب يأمل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا حتى لا تتمكن من التعافي لعقود ونحن في "قلب معركة جيوسياسية".واضاف، أن موسكو تسعى لدفع القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة بالنسبة للأراضي الروسية، منوها أن كلما زاد عدد الأسلحة بعيدة المدى التي سيتم توفيرها لأوكرانيا كلما تطلب ذلك "إبعادها أكثر".