مخبّأة بسفينة أبقار.. ضبط 4500 كيلوغرام كوكايين متوجهة الى بيروت

وقالت، إن السفينة كانت تحمل 1750 بقرة، وجهتها على ما يبدو بيروت، العاصمة اللبنانية.وكان طاقم سفينة الشحن أوريون مكونًا من 28 شخصًا من دول مختلفة، وفقًا لما أوردته صحيفة El País. يبقى أفراد الطاقم، الذين تم اعتقالهم وحراستهم من قبل السلطات، على متن السفينة لرعاية الماشية بينما يتقرر ما يجب فعله معهم.وتم تفريغ المخدرات التي كانت مخبأة بين الحيوانات مساء الخميس الماضي تحت مراقبة الشرطة، كما انه يتم التعامل مع القضية من قبل المدعي العام لمكافحة المخدرات في المحكمة الوطنية.وبعد اعتراض القارب، تم نقله إلى رصيف نيلسون مانديلا، في ميناء لاس بالماس دي غران كناريا، حيث رست منذ يوم الخميس الماضي في الساعة 8 صباحًا.يشار الى ان هذه هي ثالث سفينة محملة بالكوكايين تسقط في الأسابيع الأخيرة، بعد ضبط المراكب الشراعية مامبو (2500 كيلوغرام من المخدرات) وسفينة الشحن بلوم (4500 كيلوغرام)، وكلها في محيط جزر الكناري.وبحسب ما كشفت عنه إلبايس، فقد أثيرت إمكانية نقل السفينة إلى الجزيرة الخضراء، حيث يمكن تفريغ الأبقار وربما ذبحها، حيث رفضت الخدمات الصحية في جزر الكناري السماح للحيوانات بالنزول في الجزيرة. وأشاروا إلى أن السبب هو أن الحيوانات "لا تلبي متطلبات الاتحاد الأوروبي لتكون قادرة على تحويلها إلى لحوم".وبما أن المحتجزين على وشك الذهاب إلى المحكمة، سيتعين على مكتب المدعي العام لمكافحة المخدرات والمحكمة المركزية للتعليمات رقم 6 التابعة للمحكمة الوطنية، أن يقررا ما يجب القيام به: إذا نزلت الأبقار وأين، أو إذا تم نقلها إلى وجهتهم، بيروت، كسلعة قانونية.