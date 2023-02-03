أول تعليق من الصين حول منطاد التجسس فوق أمريكا: الأمر يحل بالهدوء

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نيغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم "نتحقق من ذلك"، مضيفة "إلى حين اتضاح الوقائع لن تفيد الاستنتاجات المجتزأة والمغالاة بحل الأمر بطريقة سليمة".وأثار منطاد فوق الولايات المتحدة ذعرا في أعلى الأوساط الأمريكية.واتهم مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية الصين بأنها من أطلقت المنطاد، مؤكدا أنه "مخصص للتجسس".وأوضح البنتاغون أنه "يتعقب منطاد التجسس الصيني، الذي يحلق عاليا فوق الولايات المتحدة".وأعلن البنتاغون أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن تم إطلاعه على تحليق منطاد التجسس فوق الولايات المتحدة، ويتابع الموقف".وأشار إلى أن "بايدن طلب من وزير الدفاع لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين البحث في إسقاط المنطاد، لكنهم قرروا بنهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر جراء أي حطام محتمل".وأثارت واشنطن قضية المنطاد مع السلطات الصينية، وقال المسؤول الأمريكي "أبلغناهم بخطورة الواقعة، وأوضحنا لهم أننا بصدد فعل كل ما هو ضروري لحماية شعبنا على أراضينا".وتأتي تلك الواقعة قبيل يومين من الزيارة المقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، في الخامس من فبراير/شباط الجاري، الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ عام 2018، والتي تعد بمثابة اختبار للعلاقات بين البلدين.