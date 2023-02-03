الناتو: روسيا لا تمتثل لمعاهدة "ستارت" النووية

تتفق دول الحلف على أن معاهدة ستارت الجديدة تسهم في الاستقرار الدولي من خلال وضع قيود على القوات النووية الاستراتيجية الروسية والأمريكيةوقال مجلس شمال الأطلسي، أعلى هيئة سياسية في الحلف، في بيان: "تتفق دول الحلف على أن معاهدة ستارت الجديدة تسهم في الاستقرار الدولي من خلال وضع قيود على القوات النووية الاستراتيجية الروسية والأمريكية".وأضاف: "لذلك، نلاحظ بقلق إخفاق روسيا في الامتثال للتعهدات الملزمة قانونا بموجب معاهدة ستارت الجديدة".وجاء بيان الحلف بعد ثلاثة أيام من اتهام وزارة الخارجية الأمريكية لروسيا بانتهاك المعاهدة.وقال الحلف إن "روسيا لم تسهل عمليات التفتيش الأمريكية على أراضيها منذُ شهر أغسطس/آب من العام الماضي، مضيفًا أن ذلك "يقوض قدرة الولايات المتحدة على التحقق من امتثال روسيا للحدود الجوهرية بالمعاهدة".وبعد اتهامات وزارة الخارجية الأمريكية، أصرت روسيا يوم الأربعاء الماضي على رغبتها في الحفاظ على المعاهدة.نعتبر أن الاستمرار بمعاهدة "ستارت" الجديدة للحد من الأسلحة النووية أمر بالغ الأهميةدميتري بيسكوفوقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "نعتبر أن استمرار هذه المعاهدة أمر بالغ الأهمية".وعلقت موسكو في شهر أغسطس/آب الماضي، التعاون في عمليات التفتيش بموجب المعاهدة وعزت ذلك إلى قيود السفر التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها بعد غزو الأراضي الأوكرانية، لكنها قالت إنها لا تزال ملتزمة ببنودها.ودخلت معاهدة ستارت الجديدة حيز التنفيذ في 2011 وتم تمديدها في 2021 لخمس سنوات أخرى، وتحد المعاهدة من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها كما تضع قيودا على نشر الصواريخ القادرة على إطلاقها على البر ومن خلال الغواصات والطائرات المقاتلة.وقال بيان الحلف: "ندعو روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة من خلال تسهيل عمليات التفتيش ذات الصلة بستارت الجديدة على الأراضي الروسية والعودة للمشاركة في اللجنة الاستشارية الثنائية للمعاهدة".وساعد ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، الأرجنتين على نيل كأس العالم بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية في مونديال قطر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.