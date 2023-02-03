الصحة العالمية تكشف عن عدد المصابين بجدري القرود في العالم

ونشرت منظمة الصحة العالمية بيانات محدثة تبين الآتي: "من 1 كانون الثاني 2022 إلى 30 كانون الثاني 2023 ، تم الإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن 85449 حالة إصابة و 89 حالة وفاة من 110 دول".منذ نشر النشرة السابقة في 19 كانون الثاني، "تم تسجيل 716 حالة إصابة جديدة بالمرض وتسع وفيات".خلال أسبوع من 23 كانون الثاني إلى 29 كانون الثاني، تم اكتشاف 403 حالات إصابة، وهو ما يزيد بمقدار 109 حالات عن الأيام السبعة السابقة.أبلغت 13 دولة منظمة الصحة العالمية عن زيادة معدلات الإصابة بالمرض خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل أكبر زيادة في المكسيك.وتم تسجيل معظم الاصابات منذ بداية عام 2022 في الولايات المتحدة (29891)، تليها البرازيل (10739) وإسبانيا (7518) وفرنسا (4128) وكولومبيا (4066) والمكسيك (3768) وبريطانيا العظمى (3735) وبيرو (3723) وألمانيا (3692) وكندا (1460). الغالبية العظمى من الحالات (96.6٪) هم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و 41 عاما.