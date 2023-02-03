بعد إضرابه عن الطعام.. إيران تفرج عن مخرج شهير بكفالة مالية

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "السلطات الأمنية في سجن إيفين، شمال طهران، أطلقت، مساء اليوم الجمعة، سراح جعفر بناهي، بكفالة مالية".كما أكدت دائرة العلاقات العامة لجمعية السينما الإيرانية، الإفراج عن جعفر بناهي من سجن إيفين بعد نحو 7 أشهر من اعتقاله.وأعلن جعفر بناهي، الخميس، إضرابه عن الطعام بسبب ما وصفه بـ"السلوك غير القانوني وغير الإنساني للجهاز القضائي والأمني في سجن إيفين"، واصفًا اعتقاله بـ"الاختطاف".ويوم 21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، ألغت المحكمة العليا في إيران، حكمًا بالسجن 6 سنوات بحق جعفر بناهي، وأحالت قضيته إلى الفرع 21 لمحكمة الاستئناف بمحافظة طهران لإعادة محاكمته.وكان صالح نيكبخت محامي جعفر بناهي قال في وقت سابق إن حجته القانونية في إلغاء العقوبة واستئناف إجراءات موكله قد قبلها فرع الاستئناف، ووفقًا للقانون يجب الإفراج عنه بكفالة.وفي 19 من تموز/ يوليو 2022، قضت السلطات القضائية، بالسجن ضد "بناهي" لمدة 6 سنوات بتهمة الدعاية ضد النظام.