بسلاح بلاستيكي.. أغرب عملية سطو بالأردن

وذكرت وسائل اعلام اردنية ان "القصة بدأت عندما اقتحم شخصان محلاً مختصاً بتحويل وصرف الحوالات والعملات النقدية في محافظة الزرقاء شمالي شرق العاصمة الأردنية عمان إلا أنهما فشلا بتنفيذ مخططهما، فقررا ألا يخرجا من دون أن يرتكبا أي جرم، فأشعلا النار بالمحل عن طريق مادة سريعة الاشتعال".وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي في بيان إنّ "بلاغاً ورد لمديرية شرطة الزرقاء بمحاولة شخصين مجهولين سلب أحد محال الصرافة في محافظة الزرقاء تحت التهديد إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك وقاما بإشعال النار داخل المحل والفرار من المكان ".وأضاف أنّه وفور تلقي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة جرى التعميم على مواصفات الشخصين والمركبة التي بحوزتهما ونشر الدوريات ونقاط الغلق في محيط المنطقة".وأكّد الناطق الإعلامي أنّ "إحدى دوريات البحث الجنائي تمكنت وبعد مدّة وجيزة من ارتكاب الجريمة، من مشاهدة المركبة المشبوهة وجرى إيقافها وضبط الشخصين المشتبه بهما وضُبط بحوزتهما مسدس بلاستيكي استخدماه في محاولة السّلب".بالتحقيق معهما اعترفا "بالتخطيط بالاشتراك لتنفيذ عملية السلب إلا أنهما لم يتمكنا من سرقة أيّة مبالغ مالية وأشعلا النار داخل المحل ولاذا بالفرار وستتم إحالتهما لمدعي عام محكمة أمن الدولة".