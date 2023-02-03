الاتحاد الأوروبي يحدد سقفا لأسعار مشتقات النفط الروسية

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن "سقف الأسعار سيكون عند 100 دولار للبرميل على المشتقات النفطية التي تباع بالعلاوة و45 دولارا للبرميل على المشتقات النفطية التي تباع بالتخفيض".بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن "الاتحاد الأوروبي يفرض سقفا على أسعار المشتقات النفطية الروسية سوية مع مجموعة الدول السبع".وأشارت إلى أن "ذلك يهدف إلى "تقليص إيرادات روسيا وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا فرضت في وقت سابق سقفا على أسعار النفط الروسي، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 ايلول الماضي.وردا على ذلك، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر بيع النفط والمشتقات النفطية للجهات التي تطبق سقف الأسعار على الصادرات الروسية من النفط ومشتقاته.