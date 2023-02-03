أمريكا تفرض عقوبات على موظفي شركة تصنيع الطائرات المسيرة الإيرانية

وقالت الوزارة في بيان لها، ان "العقوبات شملت العقوبات الجديدة ثمانية من أعضاء مجلس إدارة الشركة المصنعة للطائرات المسيرة الإيرانية. في حين أن أحد موظفي الشركة كان مدرجا في السابق في قائمة العقوبات الأمريكية، بالإضافة لذلك، تم فرض عقوبات على سفينتين إيرانيتين".واضافت: "تنطوي هذه العقوبات على تجميد الأصول في الولايات المتحدة، فضلا عن حظر ممارسة المواطنين أو الشركات الأمريكية أعمال تجارية مع هؤلاء الأشخاص".