خلال جولته الافريقية.. وزير الخارجية الروسية يزور العراق في الأسبوع الحالي

وتأتي زيارة لافرورف حسب وكالة أنباء السودان، ضمن جولة لوزير الخارجية الروسي، تشمل بجانب السودان كلا من العراق، موريتانيا ومالي.وقالت إن لافروف سيجري مباحثات مع نظيره وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق تتناول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بجانب سبل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات الروسية خاصة في مجال البنية التحتية.وأبدى وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، ترحيب السودان بزيارة وزير الخارجية الروسي، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى ترقية العلاقات الثنائية وإنفاذ برامج التعاون الثنائي وفق مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.وأكد الوزير السوداني، أن بلاده تتطلع لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وحلها عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، مشيرا لآثارها السلبية على الاقتصاد الإفريقي والأمن الغذائي وارتفاع تكلفة السلع والخدمات في الدول الأفريقية.وفي آب/ أغسطس الماضي، انعقدت أعمال الدورة العاشرة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في جمهورية السودان وروسيا الاتحادية.واستعرض الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والتدريب وبناء القدرات البشرية عبر استئناف وتنشيط آليات العمل المشتركة.