لهذا السبب.. تركيا تلغي عشرات الرحلات الجوية

السومرية نيوز - دوليات



أعلنت الخطوط الجوية التركية، عن إلغاء 238 رحلة جوية يومي 5 و6 فبراير الجاري، بسبب التحذير من عاصفة ثلجية قوية ستضرب منطقة مرمرة ومنها اسطنبول.







وذكرت الشركة في بيان لها اليوم السبت: "نظرا لتساقط الثلوج المتوقع في اسطنبول، تم إلغاء الرحلات في مطار اسطنبول في الفترة من 5 إلى 6 فبراير".



وطالبت الشركة جميع الركاب بفحص رحلاتهم المتوقعة يومي 5 و6 فبراير.