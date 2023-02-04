حادث خطير في محطة فرعية يقطع الكهرباء عن أوديسا الاوكرانية

وكتب شميهال على تيليجرام "الوضع صعب، وحجم الحادث كبير، ومن المستحيل استعادة إمدادات الطاقة سريعا، لا سيما في البنية التحتية الحيوية".وأضاف أن "المحطة الفرعية في منطقة أوديسا تضررت في السابق عدة مرات جراء الضربات الصاروخية الروسية، وأن وزير الطاقة في طريقه إلى العاصمة الإقليمية للإشراف على الإصلاحات برفقة الرئيس التنفيذي لمشغل الشبكة الوطنية".وأوضح شميهال أن "السلطات تعمل الآن على إعادة إمدادات الطاقة إلى البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية التي تحتاج إلى الكهرباء للتدفئة".وأوديسا هي المدينة الساحلية الرئيسية في جنوب أوكرانيا وتطل على البحر الأسود، وكان عدد سكانها قبل الحرب مليون نسمة. ووصلت درجة الحرارة فيها إلى درجتين مئويتين اليوم السبت، ويُعتقد أنها ستنخفض إلى تحت الصفر خلال معظم هذا الأسبوع.وقال شميهال إنه "أمر وزارة الطاقة الأوكرانية بجمع المولدات عالية الطاقة المتاحة في مخزونها على مستوى البلاد وتسليمها إلى أوديسا في غضون يوم واحد".كما أمر "وزارة الخارجية بمناشدة تركيا إرسال سفن للطاقة، وهي سفن على متنها محطات لتوليد الكهرباء، لمساعدة المدينة".