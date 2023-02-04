زلزال قوي يضرب شرق غينيا

اوضح المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة شرق غينيا الجديدة.

وقال المركز إن "الزلزال وقع على عمق 104 كيلومترات تحت سطح الأرض، في تعديل لتقرير سابق حدد فيه العمق عند 109 كيلومترات".



ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

