الدفاع الامريكية تكشف حقيقة عمل المنطاد الصيني

وأكد الوزير، أن عملية إسقاط المنطاد الصيني، تمت بتنسيق ودعم كامل من الحكومة الكندية.واعلن في وقت سابق، أن القوات الأمريكية أسقطت المنطاد الصيني الذي دخل أجواء البلاد منذ عدة أيام، قبالة سواحل كارولينا، ويجري الآن جمع حطامه.وقال الرئيس الأمريكي اليوم السبت إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.