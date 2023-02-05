محكمة أمريكية تُنهي جدال قضية ماسك بشأن خسائر "تسلا"

وينهي الحكم الذي تم الإعلان عنه، الجمعة، في المحكمة الجزئية الأمريكية، محاكمة استمرت 3 أسابيع بشأن دعوى جماعية للمساهمين تتعلق بالتغريدة.وبحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية، فإن المدعوين الذي يضمون العديد من مساهمي "تسلا" قالوا إنهم فقدوا أجزاءً كبيرة من استثماراتهم في أعقاب تقلب أسعار الأسهم بعد التغريدة، وكانوا يطالبون بتعويضات مالية من ماسك والشركة في دعواهم القضائية.وقالت الشبكة: "إلا إن هيئة المحلفين قضت بأن المدَّعين فشلوا في إثبات أي من دعاواهم ضد ماسك والمتهمين الآخرين."وقال ماسك في تغريدة قصيرة بعد الحكم: "لقد سادت حكمة الشعب.. أُقدّر بشدة النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين بالإجماع".