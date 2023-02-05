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صحيفة بريطانية: دبي تتحول إلى وجهة عالمية للزواج غير الشرعي!

دوليات

2023-02-05 | 01:53
صحيفة بريطانية: دبي تتحول إلى وجهة عالمية للزواج غير الشرعي!
2,322 مشاهدة

السومرية نيوز- دوليات

من المقرر أن تصبح دبي نِدّاً لـ لاس فيغاس في الشرق الأوسط، بفضل قوانين الزواج المخففة حديثًا التي تجعل الزواج أمرًا مراوغًا.

نظرًا لأن الرحلات الجوية إلى مدينة الإمارات العربية المتحدة أرخص عمومًا من الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، فقد تجعل الزيجات السريعة أكثر سهولة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في اتخاذ القرار.

بموجب قانون الأسرة الجديد للمغتربين الذي دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير/شباط الحالي، أصبحت الزيجات السريعة الآن على البطاقات، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وبحسب هذا القانون، يمكن للأزواج من ذوي المعتقدات المختلطة الحصول على رخصة زفاف مدنية في غضون 24 ساعة، مما يعني أن الرومانسية العاصفة بين العشاق قد تنتهي الآن في وقت زمني قصير جداً.

في حين أنه من غير المحتمل أن يكون هناك رجل يرتدي زي إلفيس في الحفل، فإنهم يقدمون خيارًا جديدًا للأزواج المحبوبين.

وبحسب الصحيفة، كان السائحون والمغتربون الذين يعيشون في البلاد قادرين على الزواج هناك قبل القانون الجديد، لكنها كانت عملية أكثر تعقيدًا وأطول.

ولفتت الصحيفة إلى أن حكام دبي يخففون القوانين في محاولة لتشجيع السياحة في المدينة، التي كانت الوجهة الأولى للبريطانيين في عام 2022، والتي تضمّ قرابة 250 ألف مقيم بريطاني.

وعلى الصعيد العالمي، تعدّ دبي نقطة جذب كبيرة للزوار، حيث جذبت ما يقرب من 13 مليون سائح دولي من يناير إلى نوفمبر 2022.

وعلى الرغم من اكتساب سمعة باعتبارها عاصمة الحفلات في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي، فإن القيود المفروضة على المشروبات الكحولية جعلت الحصول عليها مكلفاً وصعباً.

وفي سبيل ذلك، أعلنت دبي الشهر الماضي، أنها ستخفض ضريبة الكحول بنسبة 30٪، والرسوم التي يتعين على السياح دفعها للحصول على رخصة شراء الكحول، والتي لا تزال مقتصرة على غير المسلمين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا.

واعتبرت الصحيفة، أنه بينما تتدفق تراخيص الشراب والزواج بسهولة أكبر الآن، فإن دبي ليست موطنًا جديدًا لحفلات الزفاف بأسلوب لاس فيغاس الصاخب وحفلات توديع العزوبية.

حيث لا يزال شرب الكحول في الأماكن العامة، مثل: المتنزهات أو الشواطئ أو مراكز التسوق، أمرًا غير قانوني، كما أن السُكر والاضطراب أو القيادة تحت تأثير الكحول قد يؤدي إلى دفع غرامة أو السجن.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من كل ذلك، فإن هناك عدداً من القواعد الأخرى التي يجب على السياح اتباعها عندما يكونون في المدينة المحافظة، حيث يحظر التقاط الصور لأشخاص دون إذن صريح منهم، حيث يعتبر التقاط اللقطات أمرًا غير مهذب، لا سيما النساء المحليات.

كما تعتبر اللغة البذيئة جريمة، ويمكن أن ترى السائحين وغير السياح على حد سواء في مشكلة مع القانون إذا تم القبض عليهم.

كما أنه يتعين على الجميع عدم إهانة الإسلام، حيث إن التجديف يحمل عقوبات خطيرة في دبي، لذلك إذا كان لديك أي آراء قوية حول الإسلام، فربما يكون من الحكمة الاحتفاظ بها لنفسك، وفقاً للصحيفة.
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