"الواشنطن بوست" تكشف تفاصيل اجتماع البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية بإسطنبول

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حقيقة تاريخية تمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني مبكرًا.. فما هي؟
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"الواشنطن بوست" تكشف تفاصيل اجتماع البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية بإسطنبول

دوليات

2023-02-05 | 04:14
&quot;الواشنطن بوست&quot; تكشف تفاصيل اجتماع البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية بإسطنبول
13,596 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

توقف انهيار عملة العراق بعد اجتماع عُقد بين رئيس البنك المركزي العراقي، محسن العلاق، ووكيل وزارة الخزانة الأمريكية برنان نيلسون، وذلك عقب احتجاجات شهدتها مناطق عراقية على خلفية تدهور القدرة الشرائية بالبلاد، والتي ولدت مخاوف من الآثار السلبية الكبيرة للتضخم على مناحي الحياة، بحسب تقرير لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

صحيفة The Washington Post نقلت، عن نيلسون قوله إنه "التقى العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، في إسطنبول، الجمعة 3 شباط 2023؛ لبحثِ إصلاحات القطاع المصرفي "وسبل الوفاء بالالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال، ومجابهة تمويل الإرهاب".

جاء هذا الاجتماع، بعدما تراجعت قيمة الدينار العراقي إلى نحو 1750 ديناراً للدولار في مبادلات السوق غير الرسمية بالشوارع في بعض أنحاء البلاد، يوم الخميس 2 شباط 2023، في حين بلغت القيمة بالسعر الرسمي 1460 ديناراً للدولار الواحد.

أثار هذا التدهور في قيمة عملة العراق غضباً، وتوافد آلاف العراقيين من مختلف المحافظات إلى العاصمة بغداد، نهاية يناير/كانون الثاني 2023؛ للاحتجاج ضد تراجع سعر صرف الدينار، الذي ترك أثراً كبيراً على أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة.

وبدأ الهبوط في قيمة العملة العراقية بالتوقف بعد أن قال البنك المركزي العراقي، في بيان، مساء الجمعة 3 شباط 2023، إن وزارة الخزانة الأمريكية "أعربت عن استعدادها لإبداء المرونة اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة".

على أثر ذلك، بلغت قيمة تداول الدينار في السوق غير الرسمية يوم السبت 4 شباط، نحو 1600 دينار للدولار، ومن المقرر أن يتوجه وفد من مسؤولين عراقيين إلى واشنطن يوم الجمعة المقبل.

نيلسون كان قد أثنى في بيان له، على سعي العراق المستمر إلى تحسين التزامه بالمعايير الدولية، وحرصه المستمر على "عرض التعاون في تحديث القطاع المصرفي".

جاءت تصريحات نيلسون في إطار زيارته لتركيا والشرق الأوسط، لتحذير البلدان والشركات من أنها قد تخسر التعامل مع أسواق دول مجموعة السبع إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأمريكية، في الوقت الذي تتخذ فيه واشنطن إجراءات صارمة تجاه المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.

وتضم مجموعة "السبع" إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، كلاً من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، واليابان وإيطاليا وكندا.

وكانت الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، للقضاء على غسل الأموال وتحويل الدولارات من العراق إلى دول الجوار، قد قيَّدت بشدةٍ وصول العراق إلى العملة الأجنبية.

فمنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وضع احتياطي العراق من العملات الأجنبية في الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، ما يمنح الأمريكيين سيطرة كبيرة على إمداد العراق من الدولارات.

يُشار إلى أن القوة الشرائية للعراقيين تأثرت سلباً، بسبب فوارق أسعار الصرف المتداولة وتلك الرسمية، في وقت ما يزال الدولار يشهد تذبذباً في وفرته.
 
لقراءة التقرير على موقع الواشنطن بوست أضغط هنا
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

سياسة

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
Play
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
Celebrity
Play
Celebrity
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
Play
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
بالمختزل
Play
بالمختزل
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
Play
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
Play
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
Morning Live
Play
Morning Live
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
Play
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
Play
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
عشرين
Play
عشرين
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
Play
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
رحال
Play
رحال
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
Play
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
Play
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
Play
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
Play
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
Celebrity
Play
Celebrity
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
Play
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
بالمختزل
Play
بالمختزل
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
Play
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
Play
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
Morning Live
Play
Morning Live
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
Play
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
Play
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
عشرين
Play
عشرين
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
Play
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
رحال
Play
رحال
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
Play
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
Play
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
Play
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لاا اعرف
لاا اعرف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.