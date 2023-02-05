مدفيديف بشأن القرم: الهجوم عليها بمثابة الهجوم على روسيا

وكتب مدفيديف في مدونته على موقع تويتر، مغردا "القانون الدولي يحترم إرادة الشعب. القرم هي روسيا. الهجوم على شبه جزيرة القرم يعني هجوما على روسيا وتصعيدا للنزاع".وتأتي تغريدة مدفيديف هذه بعد وقت قصير على تصريحات قوية سابقة له هدد فيها بتوجيه ضربة انتقامية باستخدام كل الأسلحة بما فيها "النووية" إلى كييف وأن "باقي أوكرانيا ستتحول إلى رماد"، وذلك في حال استهداف شبه جزيرة القرم.وقال ميدفيديف إن بلاده لم تحدد قيودا لنفسها عند الرد على أي هجمات ضد أراضيها من كييف، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك استعداد لاستخدام جميع أنواع الأسلحة للرد على ذلك".وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنه في حال شنت أوكرانيا أي هجوم على القرم "سيكون هناك هجمات مضادة، وستتحول باقي الأراضي الأوكرانية التي ما زالت تحت سيطرة كييف إلى رماد".يشار إلى أن مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، كان قد صرح، في وقت سابق، بأن كييف "ستستعيد شبه جزيرة القرم عبر تنفيذ هجوم تقليدي وفي وقت قصير للغاية".كما أعلن القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمينكو، عن بدء تشكيل ألوية هجومية خاصة، من الجيش والشرطة وحرس الحدود الأوكراني، "للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس"، بحسب قوله.وفي المقابل، أكد الكرملين، على لسان العديد من مسؤوليه، أن أي محاولة أوكرانية لمهاجمة شبه جزيرة القرم، أو أي أراض روسية، سيتبعها رد روسي حازم.