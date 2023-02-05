4 قتلى و15 جريحا جراء نزاع مسلح داخل حفل زفاف في إيران

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية إن "4 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 15 بجروح، جراء نزاع مسلح خلال حفل زفاف في قرية باسفر شمال شرق إيران".وأضافت الوكالة نقلاً عن مسؤول أمني قوله: "وقع هذا النزاع بسبب خلافات سابقة، حيث جرى نقل خمسة عشر جريحًا إلى المراكز الطبية فيما قتل 4 أشخاص".وأشارت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إلى أنه "تم القبض على 3 متهمين رئيسيين في قضية النزاع المسلح في حفل الزفاف".وقرية "باسفر" تقع في الجزء الأوسط من مقاطعة رشتخوار في محافظة رضوي خراسان ويسكنها قرابة خمسة آلاف نسمة، ويأتي دخل سكان هذه القرية في الغالب من الزراعة وتربية الحيوانات، وتتميز هذه القرية بسهول خصبة تبلغ مساحتها حوالي 100 كيلومتر مربع.