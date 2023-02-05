مصرع وإصابة 44 شخصاً بحادث سير في تركيا

وذكرت القناة أن حافلة الركاب كانت في طريقها من مدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا إلى مدينة بودروم الساحلية في غرب البلاد.وتابعت: "أسفر الحادث الذي وقع بالقرب من قرية خيدرلي بولاية أفيون قره حصار الجنوبية عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 36 آخرين. وتستمر حاليا محاولات انتشال 3 أشخاص من تحت حافلة الركاب المنكوبة".