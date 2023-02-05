والي إسطنبول يطلق تحذيرات شديدة اللهجة

وقال يرلي كايا في تغريدة عبر تويتر، إن عاصفة ورياحا يتوقع هبوبها في إسطنبول، الأحد، بقوة 80-100 كيلومتر في الساعة، مشدداً على أهمية أخذ الحيطة والحذر تجاه السلبيات و الحوادث المحتملة، مثل تعطل حركة السير وتطاير أسقف المنازل وسقوط الأشجار.وأعلن ايضاً حظر استخدام الدراجات النارية والكهربائية (خدمات التوصيل) والسكوتر اعتبارا من السادسة مساءً وحتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.