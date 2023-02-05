اوكرانيا توضح حقيقة استخدام اسلحة بعيدة المدى ضد روسيا

وقال ريزنيكوف خلال مؤتمر صحفي في كييف: "نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة (المقدمة من) الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا".وأكدت الولايات المتحدة، في وقت سابق، أن "حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 2.175 مليار دولار تشمل صاروخًا جديدًا من شأنه أن يضاعف مدى الضربات الأوكرانية؛ لمساعدة كييف في مقاومة القوات الروسية".