الصين تتهم أمريكا بإضرار العلاقات الثنائية بعد اسقاط المنطاد

وقال نائب وزير الخارجية الصيني شي فنغ في بيان إن "الأفعال الأمريكية أثرت وأضرت بشدة بالجهود وبالتقدم المحرز من الطرفين من أجل إرساء استقرار في العلاقات الصينية الأمريكية منذ اجتماع بالي" بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ في تشرين الثاني/نوفمبر.وحث شي فنغ الولايات المتحدة على عدم تصعيد التوتر أو اتخاذ أي إجراءات تضر بمصالح بكين ردا على إسقاط المنطاد الذي قال إنه مدني بطبيعته ودخل المجال الجوي الأمريكي بطريق الخطأ.وكان الرئيس الأمريكي قد أمر في وقت سابق، باسقاط المنطاد الصيني المحلق فوق أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.