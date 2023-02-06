حصيلة جديدة.. زلزال سوريا يتسبب بمقتل واصابة 627 شخصاً

وقال التلفزيون الرسمي السوري إن زلزالا خلف أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين ودعا المواطنين إلى المساعدة في نقل الضحايا إلى المستشفيات في سياراتهم.وذكر مسؤول صحي في محافظة حلب التي تضررت بشدة في سوريا لرويترز إن بعض السكان ما زالوا تحت الأنقاض وإن الجرحى يتدفقون على المستشفيات على شكل موجات.وقال المركز الوطني السوري للزلازل، الإثنين، إن 4 هزات بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة اسكندرون.من جانبها، اشارت وكالة الأنباء السورية الى، إن هزة أرضية شديدة شعر بها سكان دمشق واللاذقية ومناطق أخرى في البلاد.وأوضح مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد أن سوريا تأثرت بالزلزال الذي حدث في شمال إسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، فيما كان الأشد تأثرا المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب.وأشار إلى أن هذا الزلزال هو الأقوى خلال العمر الاستثماري للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي أي منذ عام ١٩٩٥، موضحا أن حالة عدم الاستقرار الزلزالي ستكون مستمرة، ولكنها بهزات أضعف تأثيراً وضمن حدود ال (٥) درجات.