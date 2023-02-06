أردوغان: سنتجاوز كارثة الزلزال في أسرع وقت

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي أن كافة الوحدات المعنية في حالة تأهب وتمارس عملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).وذكر أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية و "آفاد" وإدارات الولايات وجميع المؤسسات الأخرى شرعت في مهامها على وجه السرعة.وأوضح أردوغان أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة للمناطق المتضررة.وعبر الرئيس التركي عن تمنياته بالسلامة لكافة المواطنين المتضررين من الزلزال.وتعرضت تركيا فجر اليوم الاثنين لعدة هزات أرضية في ولايتي غازي عنتاب وقهرمان مرعش جنوبي البلاد.وتراوحت قوة هذه الهزات بين 6.4 و7.4 درجات على مقياس ريختر، بحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.وبلغت حصيلة ضحايا الهزات الأرضية 284 شخصا، بينما أصيب أكثر من 2000 آخرين حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.