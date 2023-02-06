تضرر قلعة حلب التاريخية جراء الزلزال

وقال همام سعد، المدير العام لمديرية المتاحف والمعالم السياحية والآثار في سوريا: "قلعة حلب التي تعد موقع التراث العالمي لليونسكو تضررت جراء الزلزال.. تلقينا تقارير عن حدوث صدع في قلعة حلب وأرسلنا فريقا من المختصين لتفقد الموقع وتقييم الأضرار".وتضاربت المعلومات حول حجم الأضرار وعدد ضحايا زلزال ضرب تركيا ووصلت آثاره المدمرة إلى سوريا.وبحسب وزارة الصحة السورية، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في سوريا إلى 237 شخصاً. وقال ناطق باسم الصحة اليوم الاثنين إن حصيلة الضحايا وصلت إلى 237 قتيلا و639 إصابة، موضحا أن أغلب الضحايا والإصابات تم تسجيلهم في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.ضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا.