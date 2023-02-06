تحذير من ارتدادات الزلزال التركي: تستمر لأسابيع

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى العراق ولبنان وفلسطين والأردن والسعودية ومصر وجورجيا واليونان.وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.