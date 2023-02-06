حصيلة تركية لضحايا الزلزال: مقتل 1541 شخصاً وإصابة 9733

وقال أوقطاي في مؤتمر: "في كلا الزلزالين، تعرضنا لما مجموعه 145 هزة ارتدادية. ثلاثة منهم أكبر من 6 درجات".وتابع: "لدينا 234 إصابة و 1700 جريح في كهرمان مرعش، بالإضافة إلى 310 مبنى مدمر، ولدينا 520 ضحية و 700 جريح في هاتاي، ولدينا 205 قتلى و 1003 جرحى في العثمانية، ولدينا 20 مفقودًا و 200 جريح في أديامان ، و 46 حالة وفاة و 557 جريحًا في ديار بكر".وأكمل: "لدينا 30 ضحية و 1071 إصابة في أورفة، و309 قتيل و 1497 جريح في عنتاب، ولدينا 13 قتيلاً في كيليس ، و 58 في أضنة ، و 720 جريحًا. لدينا 106 قتلى في ملاطية ، 1941 جريحًا. 6 من بناياتنا المدمرة في ألازيغ".وصرح أنه قد ارتفع العدد الإجمالي للضحايا الذين فقدوا حياتهم إلى 1541 مواطناً، بالإضافة إلى 9733 جريحاً، وأيضاً 3 آلاف 471 مبنى مدمر.